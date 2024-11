Hollenbacher Schützenjugend rodelt am Blomberg

Ungewöhnlich spät im Jahr machte die Schützenjugend der Gemütlichkeit Hollenbach mit 18 gut gelaunten Jugendmitgliedern mit Ihren Jugendleitern den Wochenendausflug zum Jugendhaus Walchensee. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es am Samstag zum Bowlen nach Bad Tölz. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite, so konnte der Tag im Anschluss noch mit einer Rodelfahrt am Blomberg abgeschlossen werden. Die Abende ließ man mit dem Spiel „Werwolf“ gemütlich ausklingen. Am Sonntag ging es nach einem gemütlichen Frühstück nach Hause zurück.

