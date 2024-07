Firma Haimer in Igenhausen baut Geschäftsführung aus

Kathrin Haimer, die Tochter der Unternehmensgründer, wird zur neuen Geschäftsführerin der Firma im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen bestellt. Für welchen Bereich sie zuständig ist.

Die Haimer GmbH hat mit Kathrin Haimer, der Tochter der Unternehmensgründer und geschäftsführenden Gesellschafter, Claudia und Franz Haimer, eine neue Geschäftsführerin bekommen. Wie es in einer Mitteilung der Firma aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen heißt, sollen damit die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die Firma stellt Produkte für die Metallzerspanung her. Kathrin Haimer werde in der Geschäftsführung den Bereich Personal, Ausbildung, Verwaltung und Organisation verantworten.

Diese Entwicklung unterstreicht laut Mitteilung die langfristige Strategie und Ausrichtung der Haimer Gruppe, die 1977 in Igenhausen gegründet wurde und mittlerweile weltweit über 800 Mitarbeiter beschäftigt, 500 davon am Stammsitz in Igenhausen. Kathrin Haimer leitet den Bereich Personal seit 2015, zunächst als Prokuristin und danach als Mitglied der Geschäftsleitung. Sie lobt die "engagierten Mitarbeiter" der Firma auf der ganzen Welt. "Auch in der Zukunft werden wir einen Schwerpunkt auf die duale Ausbildung legen, um unsere Fachkräfte von morgen zu sichern", betont die neue Geschäftsführerin.

Igenhausener Unternehmen baut Führungsebene stetig aus

Bereits 2014 hat das Unternehmen mit Andreas Haimer, in zweiter Generation, seine Führungsebene um einen Geschäftsführer erweitert, der fortan zugleich als President Haimer Group für die ganze Haimer-Gruppe verantwortlich zeichnet. (AZ)

