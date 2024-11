14 Jugendliche der Jugendfeuerwehr Hollenbach nahmen vor kurzem erfolgreich am Wissenstest der Jugendfeuerwehren in Bayern teil. Der schriftliche Test umfasst je nach Stufe bis zu 30 Fragen. Das Thema in diesem Jahr war die Fahrzeugkunde. Im Anschluss wurden den Teilnehmern die verdienten Abzeichen in Bronze, Silber sowie Gold überreicht, zudem gab es Pizza für alle.

