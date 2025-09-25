Kinder machen wertvolle Erfahrungen im Ferienlager

Drei Wochen voller Spaß und Freude erlebten bis zu 19 Kinder im Grundschulalter in der Hollenbacher Ferienbetreuung. Gabriele Baur, seit Einführung der Ferienbetreuung mit Feuereifer dabei, hatte zusammen mit ihren Helferinnen Johanna Elbl und Marina Zimmer wieder für ein täglich abwechselndes, kurzweiliges Programm gesorgt, wofür sich die Kinder und ihre Eltern mit kleinen Geschenken am Ende auch herzlich bedankten. Im Ferienlager an und in der Hollenbacher Schule durften sich die Kids bei Spiel und Sport, gemeinsamem Kochen, Nähen oder Malen verwirklichen. Darüber hinaus sammelten sie wertvolle Entdeckungen und Erlebnisse bei Ausflügen mit Kleinbussen oder per Fahrrad auch außerhalb des Gemeindebereiches. Im Rahmen eines abenteuerlichen Lagerfeuers mit Stockbrot, Würstchen und Eis wurden fünf Kinder verabschiedet, die von Beginn an, nämlich seit Ostern 2022, ununterbrochen mit Begeisterung an der Ferienbetreuung teilnahmen.

