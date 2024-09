Auto kollidiert mit abbiegendem Traktor: Zwei Frauen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der Staatsstraße 2047 zwischen den Hollenbacher Ortsteilen Motzenhofen und Mainbach sind zwei Personen mittelschwer verletzt worden, berichtet die Polizei.

Eine 44-jährige Autofahrerin wollte gegen 10.15 Uhr einen Traktor überholen und übersah hierbei, dass dieser nach links in einen Feldweg einbog, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Traktor. Dabei wurde das Auto in einen unmittelbar an die Fahrbahn angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Nach dem Unfall läuft Diesel in großer Menge aus

Beide Insassinnen des Autos wurden mittelschwer verletzt, berichtet die Polizei. Die Fahrerin musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Beifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

An dem Auto der 44-Jährigen entstand Totalschaden. Der Traktor verlor durch den Zusammenstoß circa 200 bis 300 Liter Diesel, welcher in das Erdreich sickerte. Dies musste durch das Wasserwirtschaftsamt behoben werden. Die Arbeiten dauerten bis zum Abend an. (bac)