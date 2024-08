Sieben neue Ministranten in Hollenbach aufgenommen

In der Pfarrei Sankt Peter und Paul in Hollenbach wurden sieben neue Ministranten aufgenommen. Dekan Stefan Gast überreichte den neuen Minis bei der Aufnahme eine Urkunde mit einem kleinen Präsent und wünschte ihnen viel Freude am Altardienst. Die neuen Minis gestalteten den Gottesdienst mit. Neu aufgenommen wurden: (erste Reihe von links) Florian Schwegler, Tobias Birkmeir, Maximilian Reich, Raphael Kölbl, Valentin Mika, Matilda Baur und Mila Wunder. Oberministrant Dominik Brecheisen bereitete sie auf den Ministrantendienst vor.

Sandra Schweizer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Urkunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis