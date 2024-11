Wie Hollenbach seine Wasserversorgung für die Zukunft sichern will

Die zuverlässige Versorgung von Wasser für den häuslichen Gebrauch und für Löscheinsätze der Feuerwehr zählt zu den wichtigsten Aufgaben einer Kommune. Damit befasste sich der Gemeinderat von Hollenbach in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Nach kurzer Debatte stimmte die Runde, in der Michael Haas und Michael Lidl jeweils entschuldigt fehlten, der vorgestellten Planung zu. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler stellte fest: „Eine Superlösung, die alle Belange abdeckt. Ich bin hochzufrieden.“

