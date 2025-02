Fachsimpeln mit dem Staatsminister: Hubert Aiwanger besucht Firma Pfeifer Holz in Unterbernbach

Die festen Schuhe lässt der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach kurzer Überlegung doch lieber im Auto. Bei seinem Besuch bei der Firma Pfeifer Holz im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach kommt er am Freitag leger in Tracht und mit Halbschuhen. Der Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fachsimpelt mit der Firmenführung und bietet die Unterstützung seines Ministeriums bei einem Projekt an, das der Holz verarbeitende Betrieb mit der Gemeinde umsetzen möchte.

