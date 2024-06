Igenhausen

17:45 Uhr

Früher schossen die Igenhausener noch von der Gaststube ins Nebenzimmer

Plus Der Schwarzlachtaler Schützenverein aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest. Trotz schlechten Wetters bei bester Stimmung.

Von Birgit Strasser

Mit einem dreitägigen Fest feierte der Schwarzlachtaler Schützenverein Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) am Wochenende sein 60. Gründungsjubiläum. Das große Event startete am Freitagabend mit einer Malleparty. Nach dem Warm-up mit DJ Berdalez übernahm DJ Bartho und brachte das Partyzelt zum Kochen. Bis in die Morgenstunden feierten und tanzten über 1000 Jugendliche und Junggebliebene im großen Festzelt, welches extra für diese Geburtstagsfeier auf dem Parkplatz der Firma Haimer aufgestellt wurde.

Der zweite Festtag sollte am frühen Abend mit einem Standkonzert und der Aufstellung der Vereine auf dem Parkplatz der Firma Kienmoser beginnen. Doch Petrus machte den Veranstaltern mit starkem Regen einen Strich durch die Rechnung. Der Festumzug durch das Dorf zum Festplatz musste ausfallen. 19 Vereine der Hollenbacher Gemeindeteile stellten sich im Trockenen auf und zogen unter großem Beifall ins Festzelt ein. Auf der Bühne spielten De Wadlbeisser und begrüßten jeden Verein. Den Anfang machte die Krebsbachtaler Dorfbühne, gefolgt von den verschiedenen Feuerwehr-, Schützen- und Sportvereinen der Großgemeinde Hollenbach. Als Letzter marschierte der Gastgeberverein, die Schwarzlachtaler, ein und wurde mit tosendem Applaus in Empfang genommen. De Wadlbeisser sowie gutes Essen und Unterbaarer Bier sorgten noch bis 4 Uhr morgens für eine fantastische Stimmung.

