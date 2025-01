In der Pfarrei Sankt Michael in Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) wurden im Dreikönigshochamt die Sternsingergruppen von Pfarrer Thomas Herz gesegnet und ausgesandt. Die Gruppen überbrachten den Häusern den Neujahrssegen. Die gesammelten Spenden werden vor allem für die Stärkung der Kinderrechte in aller Welt eingesetzt. Angezogen wurden die Ministranten von Lucia Bradl.

