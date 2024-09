Der Pöttmeser Ortsteil Immendorf soll ein Regenrückhaltebecken bekommen. Nun hat der Marktentwicklungsausschuss die Ingenieurleistungen dafür vergeben, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage berichtete. Allein sie belaufen sich auf 37.000 Euro brutto. Das Regenrückhaltebecken soll insgesamt rund 300.000 Euro kosten. Der Markt Pöttmes bekam im vergangenen Jahr eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis, Niederschlagswasser über Regenwasserkanäle in den Moosgraben einzuleiten. Sie ist auf fünf Jahre befristet. In diesem Zeitraum muss die Gemeinde den Bau eines Regenrückhaltebeckens nachweisen. Da derartige Erlaubnisse im gesamten Gemeindegebiet nach und nach erneuert werden müssen, rechnet Ketz damit, dass aufgrund der klimatischen Veränderungen und der zunehmenden Starkregenereignisse in den nächsten Jahren immer häufiger zur Auflage gemcht wird, neue Regenrückhaltebecken zu bauen oder bestehende zu vergrößern. (nsi)