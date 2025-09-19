Neues Bauprojekt in Pöttmes: Hier entstehen barrierefreie Wohnungen mit Tagespflege

In Pöttmes ist ein neues Wohnbauprojekt geplant: 34 barrierefreie Wohnungen mit angebundener Tagespflege sollen im Kernort entstehen. Sie sollen regional vermarktet werden. Das Vorhaben wurde am Donnerstag im Marktgemeinderat vorgestellt.
Pöttmes
