Pöttmes Neues Bauprojekt in Pöttmes: Hier entstehen barrierefreie Wohnungen mit Tagespflege

In Pöttmes werden mehr als 30 seniorengerechte Wohnungen mit angebundener Tagespflege gebaut. Der Architekt hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr und erläutert die Vermarktungsstrategie.