In Pöttmes werden 34 seniorengerechte Wohnungen mit angebundener Tagespflege gebaut

Pöttmes

Neues Bauprojekt in Pöttmes: Hier entstehen barrierefreie Wohnungen mit Tagespflege

In Pöttmes werden mehr als 30 seniorengerechte Wohnungen mit angebundener Tagespflege gebaut. Der Architekt hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr und erläutert die Vermarktungsstrategie.
Von Nicole Simüller
    Nahe dem Kinderhaus Klapperstorch in Pöttmes sind 34 seniorengerechte Wohnungen mit angebundener Tagespflege geplant.
    Nahe dem Kinderhaus Klapperstorch in Pöttmes sind 34 seniorengerechte Wohnungen mit angebundener Tagespflege geplant. Foto: Claudia Klimes

    In Pöttmes ist ein neues Wohnbauprojekt geplant: 34 barrierefreie Wohnungen mit angebundener Tagespflege sollen im Kernort entstehen. Sie sollen regional vermarktet werden. Das Vorhaben wurde am Donnerstag im Marktgemeinderat vorgestellt.

