Autocross in Raderstetten: Termin, Zeitplan, Parkplätze und was Besucher noch wissen müssen

Wenn in Sielenbach auf einigen Grundstücken wieder bemalte Schrottautos stehen und gehämmert und geschweißt wird, ist das ein sicheres Anzeichen dafür, dass bald wieder das Autocross stattfindet. Das Autodrom befindet sich im vergangenen Jahr in Raderstetten.

Am Sonntag, 24. August, erfolgt der Start um 12.30 Uhr. Dann schaltet Rennleiter Stefan Speckner zum ersten Mal die Ampel auf Grün und die Autos donnern über den Acker. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sielenbach und Dasing sichern die Veranstaltung ab. Der Weg zum Motodrom wird von allen Ortseinfahrten ausgeschildert sein. Ausreichend Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke vorhanden.

Stundenrennen bildet den Abschluss beim Autocross 2025 in Raderstetten

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass das Mitbringen von alkoholischen Getränken nicht gestattet ist. Die Zufahrt für sogenannte Zuschauerwagen ist nur über die Hauptkasse und ab 10 Uhr möglich. Sie dürfen nur in den ausgewiesenen Flächen abgestellt werden. Das Aufbauen von Gerüsten ist nicht gestattet. Pro Zuschauerwagen wird eine Gebühr von 50 Euro fällig, die im Rahmen von Verzehrgutscheinen aber vollständig rückvergütet wird. Eigene Musikboxen sind aus organisatorischen und ablauftechnischen Gründen nicht gestattet, so die Veranstalter. Grillen und öffentliche Feuer sind auf dem Gelände ebenfalls verboten.

Gestartet wird wie üblich in verschiedenen PS-Klassen. Den Abschluss bildet traditionell das Stundenrennen: Hier gewinnt der Fahrer, der die meisten Runden mit einem Fahrzeug dreht. Für Verpflegung ist an mehreren Verkaufsständen rund um das Motodrom gesorgt. Unter den rund 120 Fahrzeugen der 40 teilnehmenden Fahrer werden auch die besten „Showcars“ ausgezeichnet. Der älteste Fahrer, Mathias Moser, ist mit einigen Fahrzeugen und mit seinem legendären Fanclub auf dem Fanwagen am Start.