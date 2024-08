Acht neue Ministranten in der Pfarrei St. Leonhard

Mit großer Freude begrüßte Dekan Stefan Gast acht neue Ministranten in der Pfarrei Sankt Leonhard in Inchenhofen. Bei der Aufnahme wurde den neuen Ministranten eine Plakette überreicht, die als Zeichen der Zugehörigkeit in die Ministrantenschar zählt. Die Mädchen und Buben wurden von Carolin Huber, Praktikant Peter Mair und den beiden Oberministrantinnen Lena Schmidberger und Sophia Reißner auf den Altardienst vorbereitet: (von links) Eric Dambuk, Dekan Gast, Marie Heinrich, Leonie Rigl, Matthias Beck, Maximilian Reißner, Nathan Duc, Raphael Dunau, Johanna Bergamo, Oberministrantin Reißner, Praktikant Mair.

