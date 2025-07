Mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten, ein Supermarkt – Ideen, wie sich die Gemeinde Inchenhofen weiterentwickeln könnte, sind im Entwicklungskonzept viele aufgeführt. In der Sitzung am Donnerstag diskutierte der Gemeinderat darüber, was möglichst noch heuer als Erstes umgesetzt werden soll. Im Haushalt sind dafür 30.000 Euro vorgesehen.

