Brände in Silvesternacht: Feuerwehr-Einsätze in Inchenhofen und Alsmoos

In der Silvesternacht ist es in Inchenhofen und im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos zu kleineren Bränden gekommen. In beiden Fällen musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken.

Um kurz nach Mitternacht brach in Inchenhofen ein Brand auf dem Balkon eines Einfamilienhauses aus. Wie die Polizei mitteilte, wird hier als Brandursache von einem Feuerwerkskörper ausgegangen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Mit den Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren Inchenhofen und Hollenbach betraut.

Reste von Feuerwerkskörpern setzen in Alsmoos Mülltonnenhäuschen in Brand

Gegen 4.45 Uhr geriet im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos ein Mülltonnenhäuschen in Brand. Nach Polizeiangaben waren vermutlich entsorgte Reste von Feuerwerkskörpern die Ursache. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. (nsi)