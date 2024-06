Autofahrer unter Drogeneinfluss fährt Auto an

Ein Autofahren beschädigt im Vorbeifahren in Inchenhofen den Seitenspiegel eines geparkten Autos und fährt weg. Bei dem Unfall gab es aber Zeugen.

Ein Autofahrer hat unter Drogeneinfluss in Inchenhofen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr er am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Hagenaustraße im Vorbeifahren den Spiegel einen geparkten BMW an. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es gab aber Zeugen. Die Zeugen fuhren dem flüchtigen Unfallverursacher hinterher und konnten diesen wenig später auf der Kreisstraße AIC1 anhalten und die Polizei hinzuziehen.

Drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer in Inchenhofen

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte drogentypische Auffälligkeiten bei dem 30-jährigen Unfallverursacher fest. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. (bac)