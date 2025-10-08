Beim Marktturnier in Leahad siegt die Spielgemeinschaft Aindling/Stotzard

Zum Marktturnier der Altherren Mannschaften lud der TSV Inchenhofen die Teams aus den Märkten Aindling (SG mit Stotzard), Kühbach, Pöttmes und Altomünster ein. Nach ein paar Begrüßungsworten des Leahada Bürgermeisters Anton Schoder und des AH Leiters Mario Weiß startete das Kleinfeldturnier, das im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen wurde. Den Titel des spannenden Turniers holte sich die SG Aindling/Stotzard mit zehn Punkten. Einen Sieg weniger verzeichnetet der TSV Pöttmes (7), gefolgt vom TSV Kühbach (6) und dem TSV Altomünster (5) mit jeweils einen Punkt weniger. Leahad, das als Vorjahressieger angetreten war, zeigte sich als Gastgeber etwas zu spendabel und verschenkte sämtliche Punkte. Die Torjägerkanone holte sich Thomas Grammer vom Turniersieger Aindling/Stotzard mit sieben Toren. Ein großer Dank und Lob gilt sowohl dem erfahrenen Schiedsrichter Max Strobl, wie auch den Jungschiedsrichtern Leo und Noah König. Der „Neuling“ TSV Altomünster fühlte sich anscheinend bei dem Turnier gleich so wohl, dass er sich bereit erklärte, das Turnier nächstes Jahr auszurichten. Das Team aus dem ehemaligen Landkreis Aichach passt perfekt in das Traditionsturnier.

