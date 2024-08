Dekan Gast verabschiedet langjährige Ministranten

In der Pfarrei Inchenhofen wuden sieben langjährige Ministranten aus der Ministrantenschar verabschiedet. Dekan Stefan Gast bedankte sich bei jedem Einzelnen für den zuverlässigen und hilfsbereiten Dienst am Altar und in der Ministrantengemeinschaft: (von links) Dekan Gast, Magdalena Christl (7 Jahre), Andreas Christl (9 Jahre), Christina Jung (7 Jahre), Maximilian Schneider (8 Jahre), Emma Egger (10 Jahre), Tessa Thurner (12 Jahre, davon zwei Jahre Oberministrantin), Oberministrantin Sophia Reißner, Praktikant Peter Mair. Auf dem Bild fehlt Florian Hartmann, der nach 13 Jahren ebenfalls verabschiedet wurde.

