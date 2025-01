Dekan Stefan Gast ehrt Sänger des Leonhardschores

Für über 25, 40 oder sogar 50 Jahre musikalisches Engagement beim Leonhardschor in Inchenhofen wurden zahlreiche Mitglieder von Dekan Stefan Gast geehrt. Die fast 40 Sängerinnen und Sänger des Chores gestalten häufig die Musik bei Gottesdiensten und kirchlichen Feiern. 16 Mitglieder erhielten für ihr langjähriges Engagement eine Urkunde. Chorleiter Tobias Wittmeir lobte die fleißige Teilnahme an den Proben und die Bereitschaft, sich aktiv am Gestalten von Gemeinschaft zu beteiligen.

Claudia Mokosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis