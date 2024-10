Die Theaterfreunde Inchenhofen besuchen die Wachau

Ein unterhaltsames Herbstwochenende verbrachten die Leahada Theaterfreunde in der Wachau in Niederösterreich. Der erste Halt war die Stadt Krems mit der Altstadt, die mittlerweile zum Weltkulturerbe zählt. Im Anschluss ging es weiter zum Marillenhof Kausl mit Destillerie nach Mühldorf. Mit viel Humor wurde den Ausflüglern der Anbau und die Verarbeitung der Marillen näher gebracht. Am nächsten Tag erkundeten die Theaterfreunde das Stift Melk mit der Parkanlage und fuhren über Passau wieder nach Hause.

