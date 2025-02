Frauenbund Inchenhofen spendet für St.-Afra-Hospiz in Aichach

Aus dem Erlös des Chirstkindlmarktes überreichte der Frauenbund Inchenhofen dem St.-Afra-Hospiz im Caritas-Kreisverband in Aichach eine Spende von 500 Euro. Die Spende will das Hospiz für die Sterbebegleitung und neue Fachliteratur verwenden. Weitere Spenden aus dem Erlös des Christkindlmarktes wurden bereits an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Augsburg und den Bunten Kreis überwiesen. Außerdem unterstützte der Frauenbund nach der Hochwasserkatastrophe in Schrobenhausen das dortige Kinderheim.

