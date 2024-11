Gemeinderat einigt sich bei der Grundsteuer auf einen Kompromiss

Auf einen Kompromiss einigte sich der Gemeinderat Inchenhofen bei den Hebesätzen für die Grundsteuer. Wie mehrfach berichtet, erhöhen sich die Einnahmen der Kommunen nach der Grundsteuerreform, wenn die Hebesätze gleich bleiben. Das zeichne sich auch in Inchenhofen ab, sagte Bürgermeister Toni Schoder in der Sitzung am Donnerstag. Der Gemeinderat stimmte daher einer Senkung der Hebesätze zu.

