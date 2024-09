Gottesdienst in freier Natur statt einer Bergmesse

Anstelle einer Bergmesse fand heuer in der Pfarreiengemeinschaft Inchenhofen ein Sonntagsgottesdienst zwischen Inchenhofen und Sainbach in freier Natur statt. Dekan Stefan Gast, Pfarrer Thomas Herz und eine Schar von 30 Ministranten der ganzen Pfarreiengemeinschaft zogen zum Gottesdienst ein. „Die Erde ist für alle Lebewesen da, aber wir Menschen haben eine ganz besondere Stellung und Aufgabe, die Erde zu bewahren. Gerade in der heutigen Zeit ist die Erde von vielen Einflüssen bedroht“, so Dekan Stefan Gast in seiner kurzweiligen Predigt. Die modernen Lieder wurden von Markus Pettinger musikalisch am Keyboard begleitet. Im Anschluss organisierte der Inchenhofener Pfarrgemeinderat ein gemütliches Beisammensein.

Sandra Schweizer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergmesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarreiengemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis