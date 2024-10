In Inchenhofen ist ein farbenfroher Erntedankaltar

Der Heimatverein hat heuer den farbenfrohen Erntedankaltar in der Wallfahrtskirche Sankt Leonhard in Inchenhofen aufgebaut. Obst, Gemüse, Getreide, Blumen, Apfelstangen und die Erntekrone verschönern den Altar. Traditionell steht am Sonntag der Dank für die Ernte im Mittelpunkt. „Für uns ist es selbstverständlich, sauberes Wasser zu haben. Täglich viele Lebensmittel im Supermarkt zu kaufen, ist für viele auf der Welt Luxus. Deshalb sollten wir Gott immer wieder danke sagen“, so Dekan Stefan Gast in seiner kurzweiligen Predigt. Die Erstkommunionkinder brachten Gaben zum Altar und lasen Gedanken dazu vor. Der Leonhards-Chor umrahmte den Gottesdienst mit modernen Liedern.

Sandra Schweizer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallfahrtskirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis