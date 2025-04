In Inchenhofen können Bücher jetzt auch online bestellt werden

Ganz neu und jetzt zum ersten Mal vorgestellt wurde die neue Internetseite der Bücherei Inchenhofen, die der erste Schritt zur Erweiterung des Büchereiangebots ist. So können nun Bücher zum Beispiel online vorbestellt werden, man hat Einblick auf sein Leserkonto mit den fälligen Bücherrückgaben und das Büchereiteam kann schneller über aktuelle Angebote wie Veranstaltungen und Neuerwerbungen informieren.

Daneben drehte sich kürzlich im Pfarrsaal in Inchenhofen alles um die Neuerwerbungen in den Bereichen Bücher, Medien und Spiele, die seit 2024 zum Programm gehören. Bürgermeister Anton Schoder und Dekan Stefan Gast bedankten sich in ihren Grußworten für die ehrenamtliche und mit großer Leidenschaft betriebene Arbeit des Büchereiteams unter der Leitung von Daniela Etzel.

Bücherei in Inchenhofen: 570 Mitglieder leihen dort Medien aus

Der aktuelle Bestand umfasst nicht ganz 6500 Medien für 570 Mitglieder. Mit etwas mehr als 2500 Kinder- und Jugendbüchern sowie knapp 2000 Romanen für Erwachsene machen die Printmedien noch den größten Anteil aus, neben CDs, Tonis und DVDs. Auch die New-Adult-Reihen sind bei den jungen Erwachsenen und Teenagern sehr begehrt. Wenn man die Statistik betrachtet, so hat 2024 jeder Nutzer durchschnittlich 1,5 Bücher ausgeliehen pro Besuch. Im Schnitt kam jeder in etwa jede zweite Woche in die Bücherei. Diese Zahlen stimmen positiv. Die gute Annahme des Angebotes hängt sicher auch mit der engen Zusammenarbeit des Büchereiteams mit Schule und Kindergarten zusammen, wodurch eine breite Lesesozialisierung erfolgt.

Um das Stöbern in den Neuheiten gemütlicher zu machen, gab es wie immer Kaffee und Kuchen und für die kleinen, jungen Leser eine Bastelecke und ein Frühlingsgewinnspiel. Die Bücherei in Inchenhofen hat dienstags und freitags von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.