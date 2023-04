Inchenhofen

12:00 Uhr

In Inchenhofen und Sainbach müssen Kanäle für viel Geld saniert werden

Die Zwiebel am Turm der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen muss dringend erneuert werden. Für die Renovierung des Turms ist eine Million Euro veranschlagt. Die politische Gemeinde gibt dazu einen Zuschuss von maximal 200.000 Euro.

Plus Für sieben Millionen Euro stehen in Inchenhofen und Sainbach Kanalsanierungen an. Darum sowie um den Breitband-Ausbau geht es bei der Bürgerversammlung in Oberbachern.

Von Gerlinde Drexler

Rund 3,5 Millionen Euro hat Inchenhofen derzeit auf der hohen Kante. Bürgermeister Toni Schoder sagte am Sonntag bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Oberbachern: „Wir werden das Geld noch brauchen.“ Neben der Erweiterung des Gewerbegebiets und möglichem Bauland wird vor allem die Kanalsanierung viel Geld kosten. Insgesamt rund sieben Millionen Euro fallen dafür voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren an.

Nach der Auswertung der Kanalbefahrung „wissen wir, dass wir etwas tun müssen“, teilte der Bürgermeister den rund 30 Anwesenden mit. Betroffen sind der Kernort und der Ortsteil Sainbach. Um eine 40-prozentige Förderung, also knapp drei Millionen Euro, in Anspruch nehmen zu können, muss die Gemeinde bald aktiv werden. Eine grobe Planung sieht vor, dass im kommenden Jahr der Kanal in der südlichen Pöttmeser Straße als Erstes saniert wird. 2025 könnte es in Sainbach mit der Augsburger Straße weitergehen, bevor ab 2026 der Schwerpunkt wieder auf den Kanälen im Hauptort liegt. Über die Umsetzung der einzelnen Arbeiten werde der Gemeinderat noch beraten und entscheiden, informierte der Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

