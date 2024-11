Inchenhofener Landfrauen besuchen Kürbiskernbetrieb

Die Landfrauen aus den Inchenhofener Orsteilen Ingstetten, Ober- und Unterbachern, Sainbach und einige aus Inchenhofen besuchten unlängst den ortsansässigen Betrieb von Anton Lohner. In seiner ausgelagerten Halle beherbergt er die Trocknung und Sortieranlage für seine Kürbiskerne. Die Frauen ließen es sich im Anschluss an die Führung nicht nehmen, sich mit Kernen und Kürbiskernöl einzudecken. Den informativen Nachmittag ließen sie dann bei Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus in Oberbachern ausklingen

