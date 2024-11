Inchenhofener pilgern nach Altötting und erkunden den Wallfahrtsort

Knapp 90 Pilger aus der Pfarreiengemeinschaft Inchenhofen, darunter eine Schar von 32 Ministranten, machten sich auf den Weg nach Altötting. Nach dem Einzug zum Kapellplatz und der Begrüßung feierten die Wallfahrer zusammen mit Dekan Stefan Gast, Pfarrer Thomas Herz und Pfarrer i.R. Karl Mayr aus Aichach das Pilgeramt im Kongregationssaal. Anschließend konnten die Wallfahrer die Gnadenkapelle und den Wallfahrtsort Altötting erkunden. Am Nachmittag fand in der Bruder Konrad-Kirche eine Andacht statt, in der die Andachtsgegenstände gesegnet wurden.

