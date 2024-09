Inchenhofener wallfahrten zu Fuß nach Scheyern

Nach dem Wallfahrtssegen durch Dekan Stefan Gast, machte sich eine Gruppe Pilger aus Inchenhofen bei strömendem Regen auf den Weg zum 30 Kilometer entfernten Scheyern. Der Weg führte über durchweichte Wege und Wiesen. Endlich kam die 24 - köpfige Gruppe, angeführt vom Kreuzträger Josef Bergmair und Vorbeter Robert Müller, in Scheyern an. Hier wurden sie von Abt Markus Eller empfangen. Er erteilte allen Pilgern in der Kreuzkapelle den Einzelsegen mit der Kreuzreliquie. Den Abschluss des unvergesslichen Tages bildete ein feierlicher Gottesdienst.

