Leahada Theaterfreunde stehen kurz vor der Premiere

Mit dem modernen Theaterstück „Petri Heil und Waidmanns Dank“ von Bernd Gombold öffnet sich am Sonntag, 16. März, zum ersten Mal der Vorhang für die Theatersaison der Inchenhofener Theaterfreunde. Klar ist, dass die Laienschauspieler die Lachmuskeln und das Zwerchfell der Zuschauer auch dieses Jahr strapazieren werden. Am Sonntag findet um 15 Uhr die Senioren- und Kindervorstellung (keine Reservierung notwendig) und um 19 Uhr die Premiere im Arnhofer Stadl statt. Bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Weitere Vorstellungen sind an den darauffolgenden Wochenenden, Samstag/Sonntag, 22. und 23. März und Freitag/Samstag/Sonntag, 28., 29. und 30. März, jeweils um 19 Uhr. Kartenreservierungen bei Familie Schweizer täglich ab 18 Uhr unter Telefon 08257/8943.

