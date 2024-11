Leonhardiritt macht Inchenhofen zur heimlichen Hauptstadt des Freistaats

Inchenhofen war am Sonntag die heimliche Hauptstadt Bayerns. Das sagte zumindest Ministerpräsident Markus Söder, der als Ehrengast beim Leonhardiritt in einer der sieben Kutschen mitfuhr. Rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten die Umzugsstrecke und bestaunten die 17 Festwagen. Auf diesen wurden Szenen aus dem Leben des Heiligen dargestellt. Der religiöse Höhepunkt des Tages war das Pontifikalamt am Vormittag in der Wallfahrtskirche.

