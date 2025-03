„Liedertankstelle“ mit Pater Norbert Becker im Pfarrsaal

Mit einem Ausschnitt seines Repertoires aus seiner umfangreichen Liederwerkstatt war Pater Norbert Becker auf Einladung von Inchenhofens Chorleiter Tobias Wittmeir zu Gast im Pfarrsaal in Inchenhofen. Der Saal war mit über 50 Sängerinnen und auch einzelnen Sängern voll besetzt. Mit dem Song zum damaligen Weltjugendtag in Köln machten sie sich zusammen mit dem Liedermacher „Auf den Weg“, um im Anschluss mit dem Kanon „Um Gottes Willen eine Welt“ ein Lied zur Lage der Zeit anzustimmen. Mit unterhaltsamen Anekdoten und Hintergrundinformationen zur Entstehung führte Pater Norbert die etwa 15 angestimmten Lieder beim Publikum ein. So hat das „Halleluja“ beispielsweise noch ein Nachspiel, denn „das Lied braucht Platz zum Atmen“, erklärte Becker und soll nicht sofort durch Worte verdrängt werden. Gestenreich und mit vielen anschaulichen Erklärungen zu Klang und Ton unterstützte der Musiker die einzelnen Stimmlagen beim Einstudieren der Stimmen, denn nicht jeder der Anwesenden hatte Chorerfahrung. Mit seinen Liedern greift Pater Norbert viele religiöse Themen auf, setzt sich aber auch mit dem Zeitgeschehen und Ängsten der Menschen auseinander wie beim Lied „Wir brechen auf ins Leben“, das zu Beginn des Ukraine-Krieges entstanden ist. „Pasta, Papst und Parmesan“ setzte dem kurzweiligen Abend dann nach fast drei Stunden Gesang einen noch faschingshaften Ausklang.

