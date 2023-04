Osterdeko, Schmuck und Keramik beim Kunsthandwerkermarkt

Beim Kunsthandwerkermarkt im Arnhofer Stadl bei Inchenhofen bieten über 40 Aussteller viele österliche und frühlingshafte Waren an. Sie sind in Handarbeit hergestellt.

Der Arnhofer Stadl bei Inchenhofen verwandelte sich am Wochenende in einen bunten Marktplatz. Über 40 Ausstellerinnen und Aussteller boten eine breite Mischung von liebevoll in Handarbeit hergestellten Produkten an. Sie stimmten die Besucherinnen und Besucher so auf die bevorstehenden Ostertage und den Frühling ein.

Gleich am Eingang des Stadels stellte Jacqueline Meindl aus Aying ihre farbenfrohen Ostereier, Glückssteine und Vasen aus. Sie hatte alle Artikel in zahlreichen Stunden mit Acrylfarben bemalt. Am Stand von Flo Knittel und Isabel Knikl aus Karlskron gab es verschiedenste Dekoartikel für Haus und den Garten aus Hufeisen, wie zum Beispiel Osterhasen und allerlei Selbstbesticktes, zu kaufen.

Beim Kunsthandwerkermarkt gibt's Seifen, Schmuck und 3D-Karten

Tanja Tysarzik aus Schrobenhausen stellte ihr zauberhaftes Gute-Nacht-Geschichtenbuch "Carlotta und die kleine Hexe Impipimpi" vor. Ihre Tochter Emma hatte sie dabei tatkräftig unterstützt: Alle Illustrationen in diesem Buch wurden von ihr selbst gezeichnet. Neben allerlei Dekorationsobjekten wurden Seifenprodukte, 3D-Karten, außergewöhnlicher Schmuck, Gefilztes, Keramik für Haus und Garten, Floristik, ausgefallene Geldgeschenkideen und Echtleder-Artikel für jeden Geldbeutel angeboten.

Bianca und Christian Gogeißl aus Neukirchen beim heiligen Blut (Oberpfalz) stellten handgefertigte, personalisierte Holzdekorationen aus. Aus Zirbenholz hatten sie zum Beispiel Uhren, Schnapsbretter oder Türschilder angefertigt. In der herrlichen Kulisse des Arnhofer Stadls konnten sich die kleinen und großen Besucher jede Menge Anregungen und Ideen holen. Dazu gab es frische "Kiachal", Kaffee und Kuchen.