Salz und Licht waren Thema bei den Kinderbibeltagen

Die diesjährigen Kinderbibeltage in Inchenhofen standen unter dem Motto „Agent Cleverus und das Geheimnis der Salzmenschen“. Heuer wurde dieses Angebot von 110 Kindern der gesamten Pfarreiengemeinschaft von der ersten bis zur sechsten Klasse gerne angenommen. Die Vorbereitungsteams in Inchenhofen und Hollenbach bereiteten sich anhand von Bibeltexten, Liedern und kreativen Ideen auf diese Tage vor. So konnte das Thema im Kinderhaus Inchenhofen sowie für die Schüler der Schule Hollenbach jahrgangsstufengerecht aufbereitet werden. Die Bibelstelle „Ihr seid das Salz und das Licht für die Welt“ wurde anhand eines Theaterstücks in Szene gesetzt und anschließend in einem Bibelgespräch genauer unter die Lupe genommen. Nach einem Mittagessen wurden am Nachmittag verschiedene Workshops rund um das Thema Salz und Licht angeboten. Die Kinder waren mit Begeisterung beim Basteln, Meditieren mit Klangschalen, Experimentieren und Spielen. Der Familiengottesdienst mit Dekan Stefan Gast am Samstagabend rundete die Kinderbibeltage ab. Am Ende des Gottesdienstes vermittelten Fotos, die während der Kinderbibeltage gemacht wurden, einen Eindruck über die Erlebnisse. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den wilden Kirchenmäusen und der Gruppe Wolkenlos.

