"Sterbelieder fürs Leben": Marianne Sägebrecht ruft zu Mitgefühl auf

In Inchenhofens Wallfahrtskirche sind bei einem Liedernachmittag des Rotary und des Lions Clubs Marianne Sägebrecht, Andreas Arnold und Josef Brustmann zu hören.

Der Titel "Sterbelieder fürs Leben" bestimmte das Motto der musikalischen und literarischen Veranstaltung am Sonntag in der gut besetzten Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen. Im Rahmen der über das ganze Jahr verteilten Aktionen zum 25-jährigen Bestehen des St.-Afra-Hospizes hatten die Institution, der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach und der Lions Club Schrobenhausen-Aichach zu dieser musikalischen Lesung eingeladen. Dabei traten Schauspielerin und Autorin Marianne Sägebrecht, der Musiker und Lyriker Josef Brustmann sowie Musiker Andreas Arnold auf.

In ihrer Begrüßungsrede betonten Dekan Stefan Gast und Landrat Klaus Metzger, welch großer Segen das St.-Afra-Hospitz für das Dekanat und den Landkreis ist. Mit Texten wie "Die letzte Rose des Sommers" und anderen literarischen Gedanken verwies Marianne Sägebrecht am Volkstrauertag immer wieder auf Themen wie Vergänglichkeit, Verlust, Sterben und Trauer. Saxofonist und Klarinettenspieler Arnold zauberte dazu sowohl laute, klagende als auch sehnsuchtsvolle, melancholische sowie leise, tragende Töne und zog das Publikum in seinen Bann.

Sägebrecht ruft zu Mitgefühl und Hilfe für arme und alte Menschen auf

Als vereinendes Element des Trios trat Josef Brustmann mit seinen musikalischen Weisen auf, die Text und Musik miteinander verbanden. Von Beginn an herrschte eine andächtige und konzentrierte Stimmung im Publikum, um die Lied- und Gedichttexte zu verstehen. Das war in den hinteren Bankreihen allerdings nicht ganz so einfach, da die mitgebrachte Soundanlage dem gewaltigen Schallraum der Inchenhofener Kirche nicht immer gewachsen war.

Da Sägebrecht und ihre Begleiter die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht in trauriger Stimmung entlassen wollten, setzen sie am Ende der Veranstaltung auch lustigere Impulse mit hintersinnigen Texten und Liedern, die dem Publikum Schmunzler oder kleine Lacher entlockten. Schließlich forderte die Schauspielerin und große Förderin von Hospizen in München alle Anwesenden auf, in den künftigen dunklen und kalten Monaten des Winters an all die Armen und Alten zu denken und für alle ein offenes Ohr, eine warme Suppe und ein liebendes Herz zu haben.