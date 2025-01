Sternsinger in Inchenhofen unterwegs

Bei winterlichen Temperaturen, Wind und auch Regen machten sich rund 20 Sternsinger der Pfarrei Sankt Leonhard in Inchenhofen auf den Weg um den Segen in die Häuser zu bringen. Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme – für Kinderrechte“ sammelten die Ministranten für das Kindermissionswerk Spenden. Es kam insgesamt eine stolze Summe von 4990 Euro zusammen. Dekan Stefan Gast bedankte sich beim Hochamt am Dreikönigsfest bei allen Ministranten und bei den Eltern, die die Sternsinger begleitet, geschminkt und angekleidet haben. Hervorragend wurde das Hochamt mit der Pastoralmesse von Karl Kempter unter der Gesamtleitung von Tobias Wittmeir mit dem Leonhards-Chor, dem Orchester und Sängern des Dekanates Aichach-Friedberg untermalt. Am Ende wurden alle mit einem großen Schlussapplaus belohnt.

