Sylvia Märdauer führt den Heimatverein Inchenhofen weiter an

Keine Überraschung brachten die Neuwahlen auf der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins St. Leonhard aus Inchenhofen. Sylvia Märdauer steht dem Verein auch in den nächsten drei Jahre vor, ihr zur Seite steht als zweiter Vorsitzender wieder Ludolf Karletshofer. Vervollständigt wird das Vorstandsteam von Jutta Märdauer (Schatzmeisterin), Brigitte Reißner (Schriftführerin) sowie Rita Posch (zweite Schriftführerin). Neue Kassenprüfer sind Ottilie Huber und Andrea Schmidberger, die Werner Riederle und Rudi Heindl folgen. Unglaubliche 34 Jahre fungierte Werner Riederle seit der Vereinsgründung als Kassenprüfer und wurde dementsprechend gebührend verabschiedet. Sylvia Märdauer bedanke sich bei allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, speziell bei Erna Thurnhofer nach 16 Jahren aktiver Tätigkeit, ihrem Team und allen weiteren Helfern für die Unterstützung bei den zahlreichen Veranstaltungen.

Schriftführerin Brigitte Reißner hatte davor in einem Fotorückblick auf das vergangene Jahr zurückgeschaut. Neben den beiden Vereinsausflügen nach Linz sowie in die Rheinpfalz standen mit der Besichtigung des Pfeifer-Werks in Unterbernbach (Markt Kühbach) und der Führung auf dem Burgplatz Oberwittelsbach bei Aichach auch zwei Exkursionen im Landkreis auf dem Programm. Ein Höhepunkt war die Johannisfeier mit dem Public Viewing zur Fußball-EM. Bürgermeister Toni Schoder, der die Wahl leitete, bedankte sich beim Verein für dessen großes Engagement für die Marktgemeinde. Seit Jahren nimmt der Heimatverein am Öffnen der Rathausfenster, der Flursäuberung und am Leonhardiritt teil, ebenso am Ferienprogramm, dieses Jahr mit dem Besuch des Maislabyrinths. Vom Leahada Gschichtsblatt’l, in dem der Verein die Heimatgeschichte Leahads dokumentiert, sind inzwischen 20 Ausgaben erschienen. Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung. Am 18. Oktober besichtigt der Verein die Firma Haimer in Igenhausen (Gemeinde Hollenbach), am 19. Oktober gibt es beim Aufziehen der Zachäusfahne wieder einen Bonbonregen vom Kirchturm herab. Die witterungsbedingte verschobene Radltour zu historisch bedeutenden Orten rund um die Marktgemeinde wird im Frühjahr nachgeholt.