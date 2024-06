Unbekannter beschädigt geparktes Auto

In Inchenhofen stellt ein Autofahrer an seinem geparkten Auto einen Unfallschaden fest. Der Verursacher ist einfach weggefahren.

Eine Unfallflucht hat sich laut Aichacher Polizei in Inchenhofen ereignet. Ein Autofahrer hatte sein Auto – einen braunen VW Passat – in Inchenhofen im Bereich Klosterberg/Baldaufstraße geparkt. Als er am Donnerstag gegen 7.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen neuen Unfallschaden fest.

Ein Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet, was laut Polizei als Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gilt. Der Schaden beträgt circa 2500 Euro. Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)