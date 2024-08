Unbekannter fährt geparktes Auto an und begeht Unfallflucht

Ein Unbekannter hat in Inchenhofen ein geparktes Auto angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, verursachte der Unbekannte am Mittwoch zwischen 18.30 und 20.40 Uhr einen Schaden im Heckbereich eines an der St.-Leonhard-Straße geparkten Autos.

Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/898911 entgegen. (hop)