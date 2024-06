Vorfahrt missachtet: Unfall beim Einbiegen

Weil ein Autofahrer in Inchenhofen ein "Vorfahrt achten"-Schild nicht beachtet, kommt es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Verletzt wird niemand.

Zu einem Unfall ist es am Freitagnachmittag nach einem Vorfahrtsverstoß in Inchenhofen gekommen, berichtet die Aichacher Polizei.

Gegen 16.20 Uhr fuhr am Freitag ein Autofahrer in Inchenhofen vom Angerweg in die Pöttmeser Straße ein. Dabei übersah er laut Polizei eine Autofahrerin auf der Pöttmeser Straße, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Unfall.

In Inchenhofen entsteht bei einem Unfall ein vierstelliger Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von geschätzt insgesamt 5500 Euro, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. (bac)