Wind kappt im Inchenhofener Ortsteil Ainertshofen die Telefonleitung

Windböen haben am Dienstagabend ein Telefonkabel zwischen den Inchenhofener Ortsteilen Ainertshofen und Ried gekappt. Laut Polizeibericht bemerkte eine Anwohnerin gegen 18.50 Uhr das beschädigte Kabel, das an mehreren Stellen abgerissen war und teilweise auf die Fahrbahn herabhing. Die Feuerwehr Sainbach sicherte das Kabel vorläufig am Masten. Der Stördienst des Netzbetreibers soll im Laufe des Mittwochs den weiteren Schaden beheben. Das Ausmaß der Ausfälle durch die abgerissene Leitung ist nicht bekannt. (ddur)

