Inchenhofen

vor 33 Min.

Zwei Storchenpaare sorgen in Inchenhofen für Nachwuchs

Artikel anhören Shape

Im Nest an der Schule und in Schönau gibt es Nachwuchs. Das Gleiche ist in der Marktgemeinde Pöttmes der Fall. In Aichach sieht es allerdings anders aus.

Das kuriose Wetter der vergangenen Wochen war dem Nachwuchs der Weißstörche nicht unbedingt zuträglich. Das hat der Storchenexperte Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) festgestellt. Grund zur Freude gibt es in Inchenhofen und Pöttmes. Im Dunstkreis von St. Leonhard werden Mayer zufolge erstmals zwei Jungstörche gefüttert. Drei weitere Junge gibt es im Ortsteil Schönau. "Die Investition der Marktgemeinde mit dem Gittermast an der Schule zahlt sich aus", so Mayer. Er hat beobachtet, dass die Zwillinge ständig von einem Elternteil bewacht werden, während der Partner Beute beschafft. Die Jungstörche in Inchenhofen trainieren dem Experten zufolge bereits ihre Flügel, obwohl das Federkleid der Armschwingen noch nicht geschlossen sei. Bis Mitte Juli sei wohl mit dem ersten Ausflug zu rechnen. Auf dem Mondi-Kamin in Aichach ist kein Jungstorch zu sehen Im nahrungsreichen Donaumoos gibt es ebenfalls Grund zur Freude. Vier junge Störche leben auf dem Pöttmeser Storchentor und drei Junge auf der Kirche von St. Mariä Heimsuchung in Grimolzhausen. Sie seien bereits so weit gediehen, dass ihnen der Ausflug bevorstehe, sagt Mayer Ernüchternd fällt dagegen die Bilanz in Aichach aus. Auf dem Horst am ehemaligen Gelände der Firma Mondi an der Flurstraße gibt es heuer keinen Nachwuchs. Auf dem Neusa-Turm ist ein einziger Jungstorch zu sehen, der ständig von einem Elternstorch bewacht wird. "Es ist zu hoffen, dass beim Ausflug vom hohen Schornstein kein Missgeschick passiert", stellt Mayer fest. (AZ) Lesen Sie dazu auch Aichach Plus Abbruch der Nähfabrik: Störche sollen vom Neusa-Kamin umziehen

Landkreis Aichach-Friedberg Die Störche im Kreis Aichach-Friedberg lassen es heuer langsam angehen

Aichach Aichacher Storch wohnt jetzt im Augsburger Zoo

Themen folgen