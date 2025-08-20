Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Integrationslotsin Ümmü Aydin: Ehrenamtliche im Asylbereich unterstützen und vernetzen

Landkreis Aichach-Friedberg

Was macht eine Integrationslotsin? Ümmü Aydin berichtet von ihrer Arbeit

Die 32-jährige Ümmü Aydin ist Integrationslotsin im Landkreis Aichach-Friedberg. Sie betreut Ehrenamtliche im Bereich Asyl und achtet darauf, dass diese nicht überfordert werden.
Von Roberta Cojocaru
    • |
    • |
    • |
    Gerade bei Terminen an Schulen, Beratungsstellen oder beim Arzt brauchen viele Flüchtlinge Hilfe. Integrationslotsin Ümmü Aydin betreut im Landkreis Aichach-Friedberg Ehrenamtliche, die Asylsuchenden in solchen Situationen helfen können.
    Gerade bei Terminen an Schulen, Beratungsstellen oder beim Arzt brauchen viele Flüchtlinge Hilfe. Integrationslotsin Ümmü Aydin betreut im Landkreis Aichach-Friedberg Ehrenamtliche, die Asylsuchenden in solchen Situationen helfen können. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Ümmü Aydin ist Integrationslotsin im Landkreis Aichach-Friedberg. Im vergangenen Jahr erreichte sie folgende Anfrage: „Ich besuche bereits einen Deutschkurs und bin dort aktiv, aber das ist mir zu wenig. Ich hätte gerne zusätzlich einen Deutschlernpaten.“ Nur kurze Zeit später meldete sich dann tatsächlich jemand bei ihr, der gerne ehrenamtlich Deutsch unterrichten wollte – eine ideale Kombination. Es war eine Win-Win-Situation für beide Seiten, die sich dank Aydins Hilfe begegnet sind.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden