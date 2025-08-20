Was macht eine Integrationslotsin? Ümmü Aydin berichtet von ihrer Arbeit

Ümmü Aydin ist Integrationslotsin im Landkreis Aichach-Friedberg. Im vergangenen Jahr erreichte sie folgende Anfrage: „Ich besuche bereits einen Deutschkurs und bin dort aktiv, aber das ist mir zu wenig. Ich hätte gerne zusätzlich einen Deutschlernpaten.“ Nur kurze Zeit später meldete sich dann tatsächlich jemand bei ihr, der gerne ehrenamtlich Deutsch unterrichten wollte – eine ideale Kombination. Es war eine Win-Win-Situation für beide Seiten, die sich dank Aydins Hilfe begegnet sind.

Roberta Cojocaru Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asyl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis