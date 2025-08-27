Integreat-App für Geflüchtete, Helfer und Fachkräfte nun in 18 Sprachen

Seit mehr als drei Jahren bietet die Integreat-App im Landkreis Aichach-Friedberg Neuzugewanderten Unterstützung beim Ankommen und Zurechtfinden im Alltag. Nun wurde das Angebot erneut erweitert: Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, sind ab sofort die Inhalte der App auch auf Thailändisch verfügbar. Damit erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Sprachen auf 18. Die Integreat-App ist ein bundesweit etabliertes Instrument, das inzwischen in rund 120 Landkreisen und kreisfreien Städten eingesetzt wird.

Die App stellt laut Landratsamt verlässliche, aktuelle und lokal abgestimmte Informationen rund um Themen wie Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit und Freizeit bereit – alltagsnah und niedrigschwellig. Die Inhalte sind auch offline nutzbar. Wichtige aktuelle Hinweise, Terminankündigungen oder neue Integrationskursangebote erreichen die Nutzer direkt per Push-Nachricht auf dem mobilen Endgerät.

Monatlich 2000 Klicks auf Integreat-App im Landkreis Aichach-Friedberg

Zielgruppe der App sind insbesondere Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten. Aber auch Ehrenamtliche und Fachkräfte in der Integrationsarbeit sollen von dem digitalen Informationsangebot profitieren. Monatlich zählt die App im Landkreis durchschnittlich 2200 Klicks – das Landratsamt wertet das als Zeichen für ihre Relevanz und Alltagstauglichkeit. Im vergangenen Jahr wurde sie mehr als 26.000 Mal aufgerufen.

In den ersten drei Jahren war die Integreat-App im Landkreis neben Deutsch auch in Englisch, Türkisch, Arabisch, Persisch, Rumänisch, Russisch und Ukrainisch verfügbar. Neben Thailändisch kamen in diesem Jahr bereits Urdu, Serbisch, Albanisch, Vietnamesisch, Tigrinya, Polnisch, Spanisch, Französisch und Amharisch hinzu. Die neuen Sprachen wurden in Abstimmung mit der Ausländerbehörde aufgenommen. Bei Fragen zur App steht Tanja Staimer im Bildungsbüro des Landratsamts zur Verfügung, Telefon 08251/92-4864. (AZ)