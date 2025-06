Wanderfreunde veranstalten internationale Waldwanderung im Holzland

Die Wanderfreunde Ruppertszell veranstalten am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni, ihre 54. Internationale Waldwanderung im Holzland. Es werden zwei schöne, familienfreundliche Wanderstrecken von sechs und zehn Kilometern angeboten. Der Veranstalter freut sich auf zahlreiche Wanderbegeisterte.

Das Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Beim Wandern können viele Menschen auf unkomplizierte Weise Natur und Bewegung verbinden. Egal, ob Anfänger oder Geübter, im Holzland finden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gute Voraussetzungen vor. Auch Nordic Walkerinnen und Nordic Walker sind willkommen.

50 Helfer packen bei den Wandertagen im Holzland mit an

Viele Infotafeln, Wegweiser und Markierungen weisen im Holzland auf die Strecken hin. Der Ruppertszeller Verein ist Mitglied im Deutschen Volkssportverband (DVV) mit Sitz in Altötting, der wiederum dem Internationalen Volkssportverband (IVV) angehört. Die Holzländer Wanderfreunde sind als Ausrichter von Wanderveranstaltungen weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt. Rund 50 Helferinnen und Helfer sind an den Wandertagen im Einsatz, einige davon seit Jahrzehnten. Auch bei den Vorbereitungsarbeiten packen viele kräftig mit an.

Neben den schönen Pfaden schätzen die Wanderer Jahr für Jahr die gute und günstige Küche der Ruppertszeller. Rund 900 Wanderlustige nahmen an der Veranstaltung 2024 teil.

Info Die Startzeiten sind am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni, von 7 bis 12 Uhr.