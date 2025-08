Waschbär, Asiatische Hornisse und Co.: Diese invasiven Tierarten bedrohen unser Ökosystem

Er sieht possierlich aus: Mit seinen kleinen, handartigen Pfoten und der schwarzen Maske im Gesicht möchte so mancher ihn fast knuddeln. Dabei ist er eine invasive Art und gefährdet das heimische Ökosystem. Die Rede ist vom Waschbären. Der stammt ursprünglich aus Nordamerika und kam nur wegen seines Pelzes nach Europa. Doch er ist nicht der Einzige, der inzwischen auch in unseren Breiten ein Zuhause gefunden hat. Diese Arten sind entweder schon da oder kommen in nicht allzu ferner Zukunft in den Landkreis Aichach-Friedberg.

Wer nachts in Berlin unterwegs ist, trifft immer häufiger auf Waschbären. Die zur Familie der Kleinbären zählenden Säugetiere sind dort inzwischen zur Plage geworden. So dramatisch wie in der Bundeshauptstadt ist die Lage im Landkreis Aichach-Friedberg laut Experten aber bisher noch lange nicht. Franziskus von Gumppenberg ist Kreisjagdbeauftragter und Waldbesitzer. Er zieht beim Waschbären den Vergleich zur Ratte. Ähnlich dem Nagetier seien Waschbären Kulturfolger, die gelernt haben, dass es in der Nähe von Menschen leichter ist, an Nahrung zu kommen. Er sei ein Opportunist, der alles fressen kann und es liebt, Mülltonnen auszuleeren.

Icon vergrößern Dieses Foto zeigt junge Waschbären in einer Mülltonne in Berlin. Foto: Polizei Berlin, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieses Foto zeigt junge Waschbären in einer Mülltonne in Berlin. Foto: Polizei Berlin, dpa (Symbolbild)

Waschbären bereits im Landkreis Aichach-Friedberg nachgewiesen

„Durch seine Fähigkeit zu schwimmen und zu klettern, in Kombination mit seinen handartigen Pfoten hat er einen Vorteil gegenüber heimischen Arten“, sagt Gumppenberg. Er sei effizienter, weil er überall hinkommt, wo Fuchs und andere Räuber passen müssen. Vögel und deren Gelege, speziell Bodenbrüter, sind besonders gefährdet. Zudem ist der Waschbär sehr wehrhaft und gibt nicht so schnell Klein bei.

Dass Waschbären auch im Landkreis Aichach-Friedberg vorkommen, ist bereits von Fotofallen dokumentiert. Als invasive Art dürfen sie ganzjährig bejagt werden. Bisher habe es abgesehen von einem Tier im Jahr 2023 aber noch keinen Abschuss gegeben. „Wir haben aufgrund der Gesetzeslage das Handwerk, um als Jäger rechtzeitig einzugreifen. Dadurch wird das Problem nicht ganz so groß“, so Gumppenberg. Bisher gebe es aber keine gemeldeten Sichtungen. Man sei weit davon entfernt, Zustände wie in Nordamerika oder Berlin zu erreichen.

Kommt die Asiatische Hornisse in den Landkreis Aichach-Friedberg?

Icon vergrößern Die Asiatische Hornisse wird spätestens im nächsten Jahr auch im Landkreis Aichach-Friedberg erwartet. Foto: Axel Heimken, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Asiatische Hornisse wird spätestens im nächsten Jahr auch im Landkreis Aichach-Friedberg erwartet. Foto: Axel Heimken, dpa (Symbolbild)

Noch nicht im Landkreis angekommen, aber auf dem Vormarsch, ist die Asiatische Hornisse. Sie breitet sich von Unter- und Mittelfranken auch in Richtung Süden aus. Franz Rieber, Sachgebietsleiter Naturschutz, Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Aichach-Friedberg, rechnet spätestens im nächsten Jahr mit ersten Sichtungen. Sie greife unter anderem heimische Bienenvölker an, mit entsprechenden Schäden für die betroffenen Imker. Auch die Landwirtschaft würde unter der ausbleibenden Bestäubung leiden. Zudem verdränge sie die heimische Hornisse, die unter strengem Artenschutz steht.

„Bei der Asiatischen Hornisse muss davon ausgegangen werden, dass diese sich bei uns etabliert, so wie in Frankreich, wo sie inzwischen landesweit mehr oder weniger flächendeckend vorkommt“, sagt Rieber. Dort wurde sie durch Warentransporte vor über 20 Jahren versehentlich eingeschleppt. Da das Insekt auf der Unionsliste der invasiven Tierarten gelistet ist, muss jede bestätigte Sichtung an die Naturschutzbehörden gemeldet werden. Das Bekämpfen gestaltet sich schwierig, da sich die Nester der Asiatischen Hornisse oft hoch in Baumwipfeln befinden.

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) gegen Schädlinge in Aichach-Friedberg?

„Die beste Chance ist, im Frühjahr die ausfliegende Königin zu lokalisieren und wenn möglich direkt abzutöten, da diese sich normalerweise noch bodennäher aufhält“, so Rieber. Es laufen bereits Teststudien, bei denen die Hornissen durch KI-gesteuerte Drohnen verfolgt werden, um deren Nester ausfindig zu machen. Es sei allerdings bisher nicht absehbar, wann solche Methoden flächendeckend eingesetzt werden können.

Icon vergrößern Signalkrebse übertragen Krankheiten wie die Krebspest, der heimische Flusskrebse zum Opfer fallen. Foto: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Signalkrebse übertragen Krankheiten wie die Krebspest, der heimische Flusskrebse zum Opfer fallen. Foto: Markus Scholz, dpa (Symbolbild)

Eine weitere invasive Art, die bereits bei uns verbreitet sei, ist laut Stefan Höpfel, Vorsitzender der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz Aichach-Friedberg, die Schilf-Glasflügelzikade. Die Zikadenart, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt, befällt unter anderem Kartoffeln und Zuckerrüben und verbreitet Krankheitserreger, die die Pflanzen schwächen und die Ernte reduzieren.

In den breiten sich unter anderem Krebsarten wie der Signalkrebs, der Marmorkrebs und der Kamberkrebs aus. Diese übertragen Krankheiten wie die Krebspest und verdrängen heimische Krebs- und Muschelarten.