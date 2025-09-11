Jazz und Stepptanz im Aichacher Juze mit Arnold Fritscher und Klaus Bleis

Nicht nur Jazz-Liebhaberinnen und -Liebhaber, sondern alle jungen und junggebliebenen Musikbegeisterten sollten sich den Freitag, 19. September, vormerken. Denn es gibt nicht oft die Gelegenheit, einen Stepp-Tänzer von Weltrang in Verbindung mit einem hochkarätigen Jazz-Quartett hautnah zu erleben. Möglich macht das der Aichacher Kulturpreisträger und leidenschaftliche Jazz-Musiker Arnold Fritscher, der im Aichacher Jugendzentrum (Juze) eine neue Spielstätte aufgetan hat. Mit Unterstützung der Stadt Aichach, des Bayerischen Musikrats und des Juze-Pädagogen Cristoforo Calabró veranstaltet Fritscher am Freitag, 19. September, eine „Jazz Kick Off“-Veranstaltung.

Unter anderem sei beim ersten „Jazz im Juze“-Abend mit Klaus Bleis ein einzigartiger Schlagzeuger und Tap-Dancer (Stepp-Tänzer) zu Gast. Dieser ist seit den 1990er-Jahren mit seinem Tanzpartner Kurt Albert weltweit als „Tap & Tray“ unterwegs. Das deutsche Duo ist insbesondere in den USA mit seinem Tap-Dance-Entertainment bekannt und wurde einst in der New York Times sogar als „Siegfried und Roy des Tap-Dance“ bezeichnet.

Icon vergrößern Beim ersten „Jazz im Juze"-Abend ist auch Klaus Bleis als Schlagzeuger und Tap-Dancer zu Gast. Zuvor lädt er Jugendliche zu einem Stepptanz-Workshop ins Juze ein. Foto: Manfred Zeiselmair Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim ersten „Jazz im Juze"-Abend ist auch Klaus Bleis als Schlagzeuger und Tap-Dancer zu Gast. Zuvor lädt er Jugendliche zu einem Stepptanz-Workshop ins Juze ein. Foto: Manfred Zeiselmair

Klaus Bleis reist direkt aus New York zum „Jazz im Juze“ in Aichach an

Klaus Bleis ist in Aichach kein Unbekannter. Der Wahl-Nürnberger gehörte zum allerersten Abiturjahrgang am Deutschherren-Gymnasium und hatte bereits beim DHG-Ehemaligen-Jubiläumskonzert im vergangenen Jahr das Aichacher Publikum in Begeisterung versetzt. Zum „Jazz Kick Off“ reist Bleis direkt aus New York an, wo er in diesen Tagen mit einer speziellen Auszeichnung für sein Lebenswerk und seine Verdienste um den Tap Dance ausgezeichnet wird.

Im Juze werde Klaus Bleis die Band sowohl am Schlagzeug verstärken als auch „mit seinen wirbelnden Füßen ganze Schlagzeugparts übernehmen“, so Arnold Fritscher. Neben Fritscher am Keyboard ergänzen das Quartett Hari Dösl am Tenorsaxophon und Winnie Neumann am Kontrabass. Die beiden fränkischen Musiker kennt Fritscher aus gemeinsamen Jazz-Sessions und Konzerten im Jazzclub Dinkelsbühl.

Am Nachmittag gibt es einen Stepptanz-Workshop mit Klaus Bleis

Auf dem Programm des Abends stehen klassische Jazzstandards aus dem Great American Songbook, so Fritscher. Da die Veranstaltung im Jugendzentrum stattfindet, werden auch junge heimische Musiktalente zu hören sein.

Als „besonderes Zuckerl für Jugendliche“ gibt es bereits am Nachmittag einen speziellen Stepptanz-Workshop nach dem Motto „Move your Feet to the Beat“. Wer ein ermäßigtes Jugend-Ticket für das anschließende Konzert erwirbt, kann sich dabei kostenlos – nach vorheriger Anmeldung – von Klaus Bleis die Grundlagen des Tap Dance zeigen lassen.

Jazzkonzert im Aichacher Juze ist für alle Musikinteressierten geeignet

Jugendpädagoge Cristoforo Calabró möchte den Jugendlichen durch derartige Jazz-Veranstaltungen die große Bandbreite der Musik näherbringen. Auch für Fritscher zählt das zur Förderung von Jugendkultur. Der „Jazz Kick Off“-Abend habe nichts mit langweiliger Hintergrund-Barmusik zu tun. „Unser Jazz ist jung, laut und wild“, sagt er. Er passe deshalb perfekt zur Jugend und ins Juze.

Das abendliche Konzert ist Fritscher zufolge aber nicht nur etwas für Jugendliche. Vielmehr seien alle Musikinteressierten eingeladen. Der Raum werde bestuhlt, für Getränke und kleine Snacks sei gesorgt. Für besten Sound sorgen das Arnold-Fritscher-Quartett und die neue, von der Stadt Aichach finanzierte Musikanlage.

„Jazz Kick Off“ könnte Initialzündung für weitere Jazz-Veranstaltungen werden

An dem Tag bietet sich also für die breite Öffentlichkeit eine gute Gelegenheit, das Aichacher Jugendzentrum kennenzulernen. Bei entsprechender Nachfrage könnte das „Jazz Kick Off“ zu einer Initialzündung für weitere Jazz-Veranstaltungen im Juze werden. Fritscher und Calabró hätten dafür „schon einige Ideen auf Lager“.

Info Karten zum „Jazz Kick Off“ im Juze Aichach, Flurstraße 5, am Freitag, 19. September, ab 20 Uhr gibt’s an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro inkl. Stepptanz-Workshop – unter zwölf Jahren frei). Anmeldung und Reservierung zum Stepptanz-Workshop für Jugendliche jeweils werktags von 14 bis 22 Uhr im Jugendzentrum oder unter Telefon 08251/889065.