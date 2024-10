Liederkranz bringt "Immer dieser Zirkus" auf die Theaterbühne

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Liederkranz Gundelsdorf (Pöttmes) proben schon seit einigen Wochen für ihr neuestes Werk. Aufgeführt wird in diesem Jahr auf der Bühne im Gasthof Zur Post der Dreiakter „Immer dieser Zirkus“ von Wolfgang Bräutigam. Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, 3. Oktober.

Der Name des Stücks ist wörtlich zu verstehen. Denn die Komödie dreht sich tatsächlich um einen richtigen Zirkus. Aber in der Hauptsache geht es in dem Dorf erst einmal um die Machenschaften von Bürgermeister Franz Goldmann. Er hat mit Grundstücksspekulationen zu tun und ist völlig skrupellos. Eine Frau Bond mit Vornamen Silke stiftet als Vorzimmerdame allerhand Verwirrung. Und dann gibt es da zu guter Letzt noch eine Voodoo-Puppe.

Wer jetzt gespannt ist, was in diesem Dorf und mit dem Zirkus abläuft, der kann sich dieses Stück an folgenden Tagen ansehen: Samstag, 26., Sonntag, 27., und Donnerstag, 31. Oktober sowie Samstag, 2., und Sonntag, 3. November. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Premiere findet bereits mit der Kinder- und Jugendvorstellung am 26. Oktober um 13.30 Uhr statt. Einlass für die Abendveranstaltungen ist jeweils um 17.30 Uhr, denn das Publikum kann zuvor nach Karte speisen.

Kartenvorverkauf: 3. und 6. Oktober jeweils von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus Gundelsdorf sowie am 12. Oktober von 12 bis 16 Uhr im Gasthaus zur Post.