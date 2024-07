60. Geburtstag: Die DJK ist in Stotzard das „Herz der Gemeinschaft“

Ein gelungenes Fest zum 60. Gründungsjubiläum feierte die DJK Stotzard (Markt Aindling) jetzt zusammen mit vielen Gästen. Bei herrlichem Sommerwetter waren Alt und Jung eingebunden in eine Reihe von Veranstaltungen, die sportlich und gesellschaftlich unterhaltsam waren. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete der Festsonntag.

Bereits im Vorfeld beteiligten sich unzählige DJK-Mitglieder, allen voran Vorsitzender Matthias Drechsler, an den Vorbereitungen. Die Verantwortlichen können rückblickend stolz und zufrieden sein mit dem Ablauf, der vom sonnigen Wetter begünstigt wurde. Passend dazu startete die DJK Stotzard zum Festauftakt am Freitagabend mit einer Summernight-Party mit romantischer Beleuchtung auf der Sportheimterrasse. An die 700 Besucherinnen und Besucher kamen.

Am Sonntag feiert DJK Stotzard mit Festgottesdienst

Am Samstag gab es bewusst eine Pause, die man den vielen Beschäftigten und Vereinsmitgliedern zum „Verschnaufen und Erholen“ gönnen wollte, so der Vorsitzende. Dafür wurde am Sonntag noch einmal kräftig gefeiert. Am Vormittag war die Bevölkerung zum Festgottesdienst ins Festzelt auf der Sportheimterrasse eingeladen. Als Gäste zogen auch die Vereinsabordnungen aus der Markgemeinde Aindling, deren Fahnenabordnungen zusammen mit den Ministranten, Pater Thomas und Pater Peter Balleis ins Festzelt ein. Hier wartete schon der Stotzarder Chor „Famgosis“ auf seinen Einsatz, der den Gottesdienst im voll besetzten Festzelt musikalisch bestens gestaltete. Die DJK-Jugend beteiligte sich mit Lesungen und Fürbitten.

Icon Vergrößern Der Chor Famgosis gestaltete die Messe bei der Geburtstagsfeier der DJK Stotzard musikalisch. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Der Chor Famgosis gestaltete die Messe bei der Geburtstagsfeier der DJK Stotzard musikalisch. Foto: Josef Abt

In seiner Predigt verglich Pater Thomas den Aufruf im Matthäusevangelium an die Menschen, das Licht der Welt zu sein und die Talente und Fähigkeiten nicht zu verstecken mit der Arbeit bei der DJK: „In der DJK sehen wir dieses Licht in vielen Formen: in der Freude eines Kindes, das zum ersten Mal ein Tor erzielt, in der Entschlossenheit eines Athleten, der hart trainiert oder auch in der Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärkt und inspiriert.“ Der Pater sprach auch davon, dass die DJK in Stotzard „das Herz unserer Kultur und Gemeinschaft“ sei und dass die Erfolge nicht möglich wären ohne die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und der Pfarrgemeinde. Er dankte auch den Gründern der DJK und all jenen, die ihre Schaffenskraft eingesetzt hatten, um den Grundstein zu legen und ein Erbe zu hinterlassen, das mit Stolz und Dankbarkeit weitergeführt werden kann.

Im Anschluss an den Festgottesdienst hatte der DJK-Vorsitzende Matthias Drechsler die ehrenvolle Aufgabe, zusammen mit seinem Stellvertreter Lukas Geier, einige Gründungs- und auch langjährige Mitglieder zu ehren. Der Vorsitzende hatte unter den Gästen auch die Ehrenmitglieder der DJK Stotzard, nämlich Josef Bammer, Richard Hörmann, Hilde Kraus, Rudolf Kraus und Peter Braun begrüßt. Er lobte zudem den gesamten Vorstand samt Festausschuss für seinen unermüdlichen Einsatz, vor allem für die tolle Umsetzung dieses Vereinsjubiläums. Ein Riesenlob gab es für den Sportheimwirt, die Familie Nikos Zindros. Nach Drechslers Worten ein „Jahrhundertwirt“, den die Stotzarder nicht mehr missen wollen. Lang anhaltender Beifall zeugte von der Beliebtheit des Pächters, der großen Anteil daran habe, dass das Sportheim ein beliebter Treffpunkt sei. Ein weiteres besonderes Lob gab es vom Vereinschef für Susanne und Peter Settele für die „Meisterleistung“ bei der Erstellung der gelungenen Festschrift zum DJK-Jubiläum.

DJK bestreitet Blitzturnier mit Nachbarvereinen

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, das ebenfalls von einer Vielzahl von Mitgliedern serviert wurde, gab es auf unterschiedlichen Plätzen für alle Altersklassen verschiedene sportliche Einlagen. Dazu gehörte eine Hüpfburg mit Kinderschminken. Auf der Tennisanlage war für die Kinder ein Tennisparcours aufgebaut, ähnlich wie bei einem „Spiel ohne Grenzen“, bei dem es auch auf die Geschicklichkeit ankam. Die erwachsenen Fußballer durften sich trotz sommerlicher Hitze bei einem Jubiläums-Fußballturnier messen. Hier standen sich die Teams der DJK Stotzard, der DJK Gebenhofen, des TSV Aindling und des FC Gundelsdorf in einem Blitzturnier gegenüber. Als Sieger wurde die gastgebende DJK gekürt, es folgten Gebenhofen, Gundelsdorf und Aindling.

Icon Vergrößern Die B-Jugend der SG Aindling, Rehling, Affing und Stotzard spielte gegen den klassenhöheren TSV Meitingen und holte ein beachtliches 3:4. Im Bild der Petersdorfer Mika Reinthaler (grünes Trikot mit der Nummer 10), der gleich mehrere Meitinger beschäftigte. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Die B-Jugend der SG Aindling, Rehling, Affing und Stotzard spielte gegen den klassenhöheren TSV Meitingen und holte ein beachtliches 3:4. Im Bild der Petersdorfer Mika Reinthaler (grünes Trikot mit der Nummer 10), der gleich mehrere Meitinger beschäftigte. Foto: Josef Abt

Auch guten Jugendfußball gab es zu sehen. Die B-Jugend der SG Aindling, Rehling, Affing und Stotzard stand dem starken und höherklassigen Team des TSV Meitingen gegenüber. Dieses hatte in der vergangenen Saison noch die Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga bestritten. Die Gastgeber lagen, auch wegen zwei Eigentoren, kurz nach der Pause schon 0:4 im Rückstand. Doch das Team um die Trainer Thomas Seizmair und Franz Seemüller zeigte Moral und kam noch auf 3:4 heran. Das war eine beachtliche Leistung – genauso wie das gesamte Jubiläumsfest.